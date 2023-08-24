Сокращение закупок российской нефти Индией и Китаем объяснили

Аналитик Юшков: Китай мог сократить закупки российской нефти из-за цен

Паниковать из-за сокращения Индией и Китаем закупок российской нефти не стоит, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. О причинах снижения объемов импорта он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в июле 2023 года Китай снизил закупки российской нефти по сравнению с предыдущим месяцем на 23,2 процента. Индия в аналогичный период сократила импорт на 5,2 процента.

Закупки Китая

Аналитик не исключил, что Китай старался максимизировать закупки, в том числе для заполнения хранилищ, когда нефть была более дешевой. Он напомнил, что в первом полугодии, особенно весной, цены колебались вокруг 70 долларов за баррель, при этом российская нефть стоила чуть меньше. В июле же, когда Саудовская Аравия понизила добычу на миллион баррелей в сутки, стоимость черного золота начала расти.

«Вполне возможно, что Китай предпочитает сократить закупки, в принципе, импорт нефти, потому что смог купить много нефти по низким ценам. Сейчас он, может быть, занимает некую выжидательную позицию и будет расходовать часть той нефти, которую купил и закачал в хранилища, а они у Китая достаточно большие», — предположил Юшков.

Кроме того, собеседник «Ленты.ру» допустил, что Китай мог увеличить импорт российской нефти, которую закупает не напрямую, а через страны-посредники. «Зачастую продажа нефти в Китай происходит через определенных посредников, то есть страны Юго-Восточной Азии. Например, мы довольно много нефти, нефтепродуктов поставляем в Сингапур. Ясно, что Сингапур сам всю эту нефть и нефтепродукты не потребляет, поэтому здесь нужно смотреть статистику довольно подробно, у кого Китай увеличивал импорт, если вообще увеличивал», — поделился он.

Закупки Индии

Объемы закупок Индии все равно довольно большие, обратил внимание аналитик. И страна остается крупнейшим покупателем российской нефти, которая перевозится морским транспортом. При этом подобные колебания в объемах поставок Юшков назвал нормальными. «Мы то больше, то меньше поставляем в Индию, то больше, то меньше поставляем на север Африки, часть нефти, нефтепродуктов ушла вообще в Бразилию, там был скачок по объемам поставок. Это нормально, ничего страшного здесь не происходит», — пояснил он.

Он также подчеркнул, что российская добыча довольно стабильная. «К тому же надо смотреть, сколько мы поставляем нефтепродуктов. Россия, например, заявила, что в августе прекратит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, однако на практике мы видим, по крайней мере на начало августа, что мы просто увеличили переработку и действительно уменьшили экспорт нефти, но при этом увеличили экспорт нефтепродуктов. Нужно смотреть более подробно статистику по той же самой Индии, вполне возможно, что мы просто экспорт нефтепродуктов увеличили и туда же поставили», — высказался эксперт.

Ранее сообщалось, что Китай нарастил закупки иранской нефти до 1,5 миллиона баррелей в день, что стало рекордом как минимум за 10 лет. Закупки выросли из-за того, что иранская нефть оказалась дешевле российской.

В разговоре с «Лентой.ру» Игорь Юшков сказал, что на данный момент Россия не конкурирует с Ираном за китайский нефтяной рынок. По его мнению, КНР пытается максимизировать свою выгоду, закупая всю дешевую нефть, чтобы, возможно, частично отказаться от поставок из США и Ближнего Востока.