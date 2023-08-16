Рекордную закупку Китая иранской нефтью объяснили

Аналитик Юшков объяснил рекордную закупку Китаем нефти у Ирана выгодой

На данный момент Россия не конкурирует с Ираном за китайский нефтяной рынок. КНР пытается максимизировать свою выгоду, закупая всю дешевую нефть, чтобы, возможно, частично отказаться от поставок из США и Ближнего Востока. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Естественно, чем больше добывает Иран, тем хуже для любых других производителей, в том числе России. Мы, наоборот, пытаемся убрать излишние объемы нефти с мирового рынка для того, чтобы спровоцировать дефицит и удержать цены выше 80 долларов за баррель. Вместе с тем слишком высокие цены, больше 90-100 долларов, тоже невыгодны, ведь в таком случае падает спрос», — объяснил аналитик.

Юшков напомнил, что у России есть два главных рынка сбыта нефти: Индия и Китай. Перенаправить эти объемы было бы непросто. Вместе с тем, по мнению аналитика, на данный момент нет признаков, указывавших бы на то, что Иран выдавливает именно российскую нефть, ведь страна не сокращает свои поставки в Китай.

«Скорее происходит выдавливание других производителей нефти с китайского рынка. Для Китая Россия и Иран — самые выгодные поставщики. Обе страны предоставляют уже не такие большие, но все же существенные скидки, потому Пекину нет смысла отказываться от чего-то одного. Какой смысл, если можно взять и иранскую, и российскую нефть, отказавшись, например, от американской или ближневосточной? Китай просто максимизирует выгоды, приобретая всю дешевую нефть», — уверен Юшков.

Ранее сообщалось, что Китай нарастил закупки иранской нефти до 1,5 миллиона баррелей в день, что стало рекордом как минимум за 10 лет. Закупки выросли из-за того, что иранская нефть оказалась дешевле российской.