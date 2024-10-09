Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Беатрис Хаддад-Майя
2:0
Завершен
Вероника Кудерметова
Ухань
Трактор
2:0
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
4:3
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:2
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
81:78
Завершен
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:30 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
22:08, 9 октября 2024Спорт

Овечкин потерял статус самого высокооплачиваемого игрока НХЛ

Александр Овечкин потерял статус самого высокооплачиваемого игрока НХЛ

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин потерял статус самого высокооплачиваемого игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Forbes.

В рейтинге 2024 года он расположился на третьем месте, его доходы по итогам сезона составят 16 миллионов долларов. 11 миллионов он заработает по контракту с «Кэпиталс», а еще 5 — за пределами льда.

Третью строчку россиянин делит с канадским нападающим «Эдмонтон Ойлерс» Коннором Макдэвидом. Рейтинг возглавил другой канадец — нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс с заработком 21,7 миллиона долларов. За ним следует форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (19,5 миллиона), также имеющий канадское гражданство.

В прошлом сезоне Овечкин был самым высокооплачиваемым игроком НХЛ вместе с Маккинноном. Они заработали по 17,5 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      США отказались снимать ограничения на удары вглубь России

      Назван ответственный за конфликт на Украине

      Путин раскритиковал закупку продукции из древесины за границей

      Путин высказался о производстве российских турбин

      Овечкин потерял статус самого высокооплачиваемого игрока НХЛ

      В Белом доме рассказали о получасовом разговоре Байдена и Нетаньяху

      Сестра расправившейся с двумя девочками школьницы опровергла конфликты в семье

      Путин оценил костюм губернатора Нижегородской области

      Офицер ВСУ оценил ситуацию в Угледаре словами «территория потеряна»

      Сиделка пожаловалась на домогательства долгожителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше