Александр Овечкин потерял статус самого высокооплачиваемого игрока НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин потерял статус самого высокооплачиваемого игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Forbes.

В рейтинге 2024 года он расположился на третьем месте, его доходы по итогам сезона составят 16 миллионов долларов. 11 миллионов он заработает по контракту с «Кэпиталс», а еще 5 — за пределами льда.

Третью строчку россиянин делит с канадским нападающим «Эдмонтон Ойлерс» Коннором Макдэвидом. Рейтинг возглавил другой канадец — нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс с заработком 21,7 миллиона долларов. За ним следует форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (19,5 миллиона), также имеющий канадское гражданство.

В прошлом сезоне Овечкин был самым высокооплачиваемым игроком НХЛ вместе с Маккинноном. Они заработали по 17,5 миллиона долларов.

