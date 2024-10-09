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15:21, 9 октября 2024Мир

Папа Римский встретится с Зеленским

Ватикан: Папа Римский Франциск встретится с Зеленским 11 октября

Фото: Andrew Medichini / AP

Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявили в Ватикане, сообщает Reuters.

Как уточняет агентство, встреча понтифика и украинского лидера состоится в пятницу, 11 октября.

В июле 2024 года государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин посетил Киев с официальным визитом. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с кардиналом вопросы урегулирования конфликта, продовольственной безопасности и возвращения украинских пленных.

Ранее стало известно, что Папа Франциск негативно относится к ударам по России дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, это приведет к эскалации конфликта и к еще большим разрушениям в обеих странах.

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      Виктория Кондратьева
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