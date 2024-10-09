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20:40, 9 октября 2024Силовые структуры

По факту инцидента с учителем и пятиклассницей на Ставрополье возбудили дело

СК возбудил дело по факту инцидента с учителем и пятиклассницей в Ставрополье
Начало событий в новости Директор российской школы объяснилась за потрогавшего ученицу за ягодицы педагога

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по факту противоправных действий учителя по отношению к ученице школы в Степновском округе Ставропольского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Сейчас следователи допрашивают участников и очевидцев инцидента. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в сети появилось видео, на котором учитель истории школы №1 в ставропольском селе Степное трогает пятиклассницу за ягодицы, а после оправдывает свой поступок совместной работой. Директор учебного заведения заявила, что мужчина уже уволен — но не из-за случившегося, а «по старости». Ему нашли замену.

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      Олеся Мицкевич
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