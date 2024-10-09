Директор российской школы объяснилась за потрогавшего ученицу за ягодицы педагога

Трогавшего ученицу за ягодицы педагога уволили из школы в Ставропольском крае

Трогавшего ученицу за ягодицы педагога уволили из школы в Ставропольском крае. Директор образовательного учреждения Назымгуль Салакаева объяснилась за преподавателя, пишет «Подъем».

По словам Салакаевой, пятиклассница не получила психологической травмы. «Девочка в порядке, она даже не поняла, что там такое было. Психологической травмы она не получила, но в любом случае будем работать, конечно», — отметила директор школы.

Собеседница издания подтвердила, что учитель уволен из учебного заведения, но подчеркнула, что инцидент не стал тому причиной. «Он уходил по старости. Ему же 71 год, он уходил на пенсию, потом возвращался. Не по таким ситуациям уходил. Такого ранее не было», — отметила Салакаева.

По словам директора, уволенному историку уже нашли замену.

Ранее сообщалось, что учитель истории потрогал за ягодицы пятиклассницу, а после оправдал свой поступок совместной работой. Инцидент попал на видео.