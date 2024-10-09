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17:37, 9 октября 2024Россия

Директор российской школы объяснилась за потрогавшего ученицу за ягодицы педагога

Трогавшего ученицу за ягодицы педагога уволили из школы в Ставропольском крае

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Трогавшего ученицу за ягодицы педагога уволили из школы в Ставропольском крае. Директор образовательного учреждения Назымгуль Салакаева объяснилась за преподавателя, пишет «Подъем».

По словам Салакаевой, пятиклассница не получила психологической травмы. «Девочка в порядке, она даже не поняла, что там такое было. Психологической травмы она не получила, но в любом случае будем работать, конечно», — отметила директор школы.

Собеседница издания подтвердила, что учитель уволен из учебного заведения, но подчеркнула, что инцидент не стал тому причиной. «Он уходил по старости. Ему же 71 год, он уходил на пенсию, потом возвращался. Не по таким ситуациям уходил. Такого ранее не было», — отметила Салакаева.

По словам директора, уволенному историку уже нашли замену.

Ранее сообщалось, что учитель истории потрогал за ягодицы пятиклассницу, а после оправдал свой поступок совместной работой. Инцидент попал на видео.

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      Елена Торубарова
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