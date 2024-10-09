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10:28, 9 октября 2024Экономика

Поставки российских товаров в Германию рухнули

Destatis: экспорт российской продукции в Германию упал на 29,1 % в августе

Фото: Frank Mckenna / Unsplash

По итогам августа 2024 года суммарные объемы экспорта российских товаров в Германию сократились на 29,1 процента в сравнении с июльским показателем и опустились до отметки в 100 миллионов евро. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis).

В годовом выражении поставки российской продукции в Германию упали в еще большей степени — на 41,4 процента, уточнили эксперты. В июле стоимость экспорта из РФ в ФРГ составляла 147,3 миллиона евро. Таким образом, за месяц объемы просели в общей сложности на 47,3 миллиона.

Что касается экспорта из Германии в Россию, то его стоимость в августе 2024 года снизилась на 9,5 процента к июльскому уровню и составила 600 миллионов евро. В годовом выражении показатель просел на 11,8 процента. В итоге за августа суммарные объемы двустороннего товарооборота оказались на уровне в 700 миллионов евро, резюмировали в немецком ведомстве.

Торговля России и Германии падает не первый год на фоне взаимных санкций. Согласно данным Eurostat, с 2014 года двусторонний товарооборот снизился в восемь раз, а со странами Евросоюза (ЕС) — вчетверо, до 17,8 миллиарда евро по итогам первого квартала 2024-го.

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      Анатолий Акулов
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