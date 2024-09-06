Россия заметно нарастила закупки товаров из Германии

Destatis: поставки товаров из Германии в Россию выросли на 18,9 % в июле

По итогам июля 2024 года суммарные объемы экспорта продукции из Германии в Россию увеличились на 18,9 процента в сравнении с июньским показателем и достигли уровня в 705,5 миллиона евро в денежном выражении. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В то же время в годовом выражении стоимость немецкого экспорта в Россию, напротив, снизилась на 6,5 процента. В целом по итогам первых семи месяцев 2024-го показатель упал на 22,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, резюмировали в ведомстве.

Что касается поставок из России в Германию, то их суммарная стоимость в июле сократилась на 6,5 процента к июньскому уровню и опустилась до уровня в 147,3 миллиона евро. В годовом выражении показатель просел на 37,5 процента. По итогам января-июля поставки российской продукции в ФРГ упали на 56 процентов год к году.

Товарооборот России и Германии падает не первый год на фоне двусторонних торгово-экономических ограничений. Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на данные Евростата сообщило, что за последние десять лет двусторонний товарооборот сократился в восемь раз, суммарные объемы торговли РФ и ЕС за это время просели вчетверо и по итогам января-марта 2024-го опустились до отметки в 17,8 миллиарда евро.