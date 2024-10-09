Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:53, 9 октября 2024Россия

Появились подробности о расправившейся над двумя сестрами школьнице

Сестра устроившей расправу над двумя девочками школьницы рассказала подробности

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Диана, сестра школьницы, которая устроила расправу над двумя девочками в Тольятти, рассказала о ней подробности. Слова девушки приводит Telegram-канал «RT на русском».

Двухлетнюю и пятилетнюю девочек нашли на балконе, где дети любили играть. Собеседница издания уверена, что ее сестра не совершала преступления. Также она исключила ревность подозреваемой девочки к младшим сестрам.

«Нет, [ревности] не было. Внимание уделялось всем одинаковое. Никто ни к чему не принуждал. Как бы если хочет гулять — идет гулять. Не было такого, что заставляли с кем-то сидеть», — рассказала девушка.

Две девочки с ножевыми ранениями шеи и туловища были найдены в квартире по улице Лизы Чайкиной в Тольятти во вторник, 8 октября. По предварительным данным, расправу устроила их сводная сестра. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне будут платить за электричество по-новому в 2025 году. Что изменится и сколько теперь будет стоить свет?

      Имущество релокантов захотели арестовывать

      Командир «Ахмата» встретился с лидерами «Русской общины» после конфликта и сделал выводы

      Россиянам предрекли двукратное подорожание мандаринов

      Модель Playboy взяла в самолет «вонючий обед» и разозлила попутчиков

      Россиянина оставили под стражей по обвинению ФСБ в сотрудничестве с Украиной

      В российском регионе нашли девушку без признаков жизни

      Варламов побывал в известном городе США и рассказал о низком уровне безопасности

      На Украине нашли бросившего в вагон метро похожий на мину предмет

      Появились подробности о расправившейся над двумя сестрами школьнице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше