Появились подробности о расправившейся над двумя сестрами школьнице

Сестра устроившей расправу над двумя девочками школьницы рассказала подробности

Диана, сестра школьницы, которая устроила расправу над двумя девочками в Тольятти, рассказала о ней подробности. Слова девушки приводит Telegram-канал «RT на русском».

Двухлетнюю и пятилетнюю девочек нашли на балконе, где дети любили играть. Собеседница издания уверена, что ее сестра не совершала преступления. Также она исключила ревность подозреваемой девочки к младшим сестрам.

«Нет, [ревности] не было. Внимание уделялось всем одинаковое. Никто ни к чему не принуждал. Как бы если хочет гулять — идет гулять. Не было такого, что заставляли с кем-то сидеть», — рассказала девушка.

Две девочки с ножевыми ранениями шеи и туловища были найдены в квартире по улице Лизы Чайкиной в Тольятти во вторник, 8 октября. По предварительным данным, расправу устроила их сводная сестра. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.