Появились подробности о семье расправившейся с двумя сестрами 13-летней россиянки

В семье расправившейся с сестрами 13-летней девочки в Тольятти было пять детей

В семье 13-летней девочки, которая расправилась с двумя младшими сестрами в Тольятти, воспитывались пятеро детей. Такие подробности появились у РЕН ТВ от источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что трем дочерям — 18, 13 и 10 лет. Младшим детям было 2 года и 5 лет.

Соседи отзывались о семье как о положительной.

До этого сообщалось, что родители в момент совершения преступления находились в полиции на допросе.

8 октября стало известно, что на балконе квартиры на улице Лизы Чайкиной в Тольятти нашли девочек с ножевыми ранениями шеи и туловища. С ними могла расправиться старшая 13-летняя сводная сестра. С девочкой-подростком начали работать следователи.