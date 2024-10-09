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06:41, 9 октября 2024Россия

Стали известны подробности о родителях убитых в Тольятти девочек

Родители погибших в Тольятти детей на момент убийства были на допросе

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Родители двух девочек, убитых в квартире в Тольятти, на момент совершения преступления находились на допросе в полиции по делу о незаконном проникновении в жилье. Заявление ранее подавала сама женщина на своего сожителя, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

«Сожитель бил женщину, изменял ей. Она писала на него заявление о незаконном проникновении в жилье, но потом они помирились, стали снова жить вместе. На допрос их все равно вызвали», — отметил собеседник агентства.

Источник также подчеркнул, что с детьми осталась сидеть старшая 13-летняя дочь. В свою очередь, тела девочек нашла 10-летняя сестра. Всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет — от второго, с которым жила женщина.

Накануне вечером Telegram-канал Mash написал, что на балконе квартиры на улице Лизы Чайкиной в Тольятти нашли тела девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища. Уточнялось, что их могла убить старшая 13-летняя сводная сестра. Также стало известно, что с подростком работают следователи.

Как сообщили очевидцы, подозреваемую искали еще с 19:00 8 октября. К прохожим подходили в парке, показывали фото и спрашивали не попадалась ли им школьница на глаза. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Позже появилась информация, что в содеянном подросток созналась матери по телефону. При этом соседи охарактеризовали семью как «положительную». Правоохранители выясняют, что стало причиной жестокой расправы

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      Марина Совина
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