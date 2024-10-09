Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:26, 10 октября 2024Экономика

Путин разрешил ВТБ сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка

Путин разрешил ВТБ сделки с акциями банка, принадлежащими иностранцам
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин разрешил ВТБ и лицам под его контролем сделки с акциями банка, принадлежащими недружественным иностранцам. Об этом сообщает РИА Новости.

9 октября Путин подписал указ «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который ужесточает контроль над заблокированными активами нерезидентов из недружественных стран.

Ранее брокерская компания «Инвестиционная палата» в очередной раз продлила прием заявок от инвесторов-нерезидентов на участие в обмене заблокированными акциями с российскими владельцами активов. Срок истекает в среду, 9 октября, а датой окончания расчетов стало 11 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «А у вас костюмчик-то отечественного производства?» Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора

      Трамп рассказал о ненависти Байдена по отношению к Харрис

      В Брянской области сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ

      В США заявили о снижении мощности урагана «Милтон»

      Алаудинов пообещал не дать ВСУ зайти на территорию Белгородской области

      53-летняя актриса показала фигуру в бикини и раскрыла секрет стройности

      В посольстве США разъяснили позицию страны по переговорам о конфликте на Украине

      Евросоюз согласовал выдачу кредита Киеву под российские активы

      Путин разрешил ВТБ сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка

      Силуанов оценил возможность запуска единой валюты БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше