Путин разрешил ВТБ сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка

Путин разрешил ВТБ сделки с акциями банка, принадлежащими иностранцам

Президент России Владимир Путин разрешил ВТБ и лицам под его контролем сделки с акциями банка, принадлежащими недружественным иностранцам. Об этом сообщает РИА Новости.

9 октября Путин подписал указ «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который ужесточает контроль над заблокированными активами нерезидентов из недружественных стран.

Ранее брокерская компания «Инвестиционная палата» в очередной раз продлила прием заявок от инвесторов-нерезидентов на участие в обмене заблокированными акциями с российскими владельцами активов. Срок истекает в среду, 9 октября, а датой окончания расчетов стало 11 октября.