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12:03, 9 октября 2024Экономика

Путин ужесточил контроль за заблокированными активами

Путин ограничил возможность продажи российских акций со счетов типа «С»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ «О временном порядке учета некоторых ценных бумаг», который ужесточает контроль над заблокированными активами нерезидентов из недружественных стран. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новые меры позволяют пресечь попытки вывести на торги акции со счетов типа «С» в обход антисанкционного регулирования. Речь в указе идет о переводе ценных бумаг со счетов депонентов на счета типа «С», открытые самим депозитарием.

Банк России в рамках исполнения требований обязал завершить процедуры до 11 октября. В регуляторе пояснили, что изменится только цепочка учета ценных бумаг на счетах «С».

Ранее брокерская компания «Инвестиционная палата» в очередной раз продлила прием заявок от инвесторов-нерезидентов на участие в обмене заблокированными акциями с российскими владельцами активов. Срок истекает в среду, 9 октября, а датой окончания расчетов стало 11 октября. До этого завершить прием заявок хотели 20 сентября, потом сроки переносились на 27 сентября и 4 октября.

В рамках первого раунда обмена россияне предложили активов на сумму 35,3 миллиарда рублей, но сделки удалось провести только по бумагам стоимостью 8,1 миллиарда. В Минфине такой результат оценили как неплохой, но признали, что надеялись на лучшие цифры. Помешала большему масштабу обменов позиция иностранных регуляторов.

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      Платон Щукин
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