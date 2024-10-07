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12:47, 7 октября 2024Экономика

Россия продлила сроки приема заявок на обмен активами

«Инвестпалата» продлила прием заявок нерезидентов на обмен активами до 9 октября

Фото: Leitenberger Photography / Shutterstock / Fotodom

«Инвестиционная палата» в очередной раз продлила прием заявок от инвесторов-нерезидентов на участие в обмене заблокированными акциями с российскими владельцами активов. Новой датой окончания процедуры стало 9 октября, а датой окончания расчетов — 11 октября. Об этом говорится в материалах брокера.

Ранее датой завершения приема заявок называлось 20 сентября, после — 27 сентября и 4 октября. О самом решении продлить сроки стало известно в августе.

Процедура, инициированная президентом страны Владимиром Путиным, подразумевает выкуп иностранных ценных бумаг совокупной начальной стоимостью не более 100 тысяч рублей. В общей сложности россияне предложили активов на сумму 35,3 миллиарда рублей, но сделки удалось провести только бумагам стоимостью 8,1 миллиарда.

Замминистра финансов Иван Чебесков оценил результаты обмена как неплохие, но признал, что ожидания от него были выше. По его словам, иностранцы проявили огромный интерес к идее в самом начале, однако комментарии зарубежных регуляторов о ничтожности сделок в таком формате охладили их пыл.

Ранее глава департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова объяснила, что регулятор готов поддержать новый этап обмена замороженными активами, однако не видит достаточного спроса со стороны нерезидентов.

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      Платон Щукин
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