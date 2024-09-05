Итоги обмена замороженными активами с Западом оценили словами «ожидали получше»

В Минфине РФ назвали неплохими итоги обмена с Западом заблокированными активами

Замглавы Минфина РФ Иван Чебесков оценил итоги первого этапа обмена заблокированным активами с иностранными инвесторами словами «неплохие, но мы, конечно, ожидали получше». Об этом сообщает РБК.

Чебесков уточнил, что поначалу со стороны граждан стран Запада был «огромный интерес» к процедуре, но потом они стали «переживать больше», в том числе на фоне влияния властей. «Западные инвесторы нам говорят спасибо, что мы даем такие возможности, а их регуляторы их зажимают», — резюмировал он.

В рамках разработанной властями РФ процедуры обмена предполагалось, что иностранцы смогут купить у россиян заблокированные зарубежные активы за счет средств, хранящихся на специальных счетах типа «С». В целом процедура коснулась предложенных россиянами бумаг стоимостью 8,1 миллиарда рублей при общей сумме заявок, превысившей 35 миллиардов.

На прошлой неделе стало известно, что выкуп заблокированных активов, принадлежащих российским инвесторам, будет продлен до середины октября. 2 сентября брокер «Инвестиционная палата», являющийся организатором обмена, проинформировал, что в рамках второго этапа процедуры заявки на выкуп от иностранцев будут приниматься до 20 сентября, а россияне смогут только снять ранее поданные неисполненные заявки.