В России озвучили первые итоги выкупа иностранцами заблокированных активов

РБК: иностранцы выкупили четверть предложенных в России активов на 8 млрд рублей

Брокер «Инвестиционная палата», организатор обмена заблокированными активами, озвучил первые итоги выкупа иностранцами заблокированных активов. Процедура коснулась четверти предложенных россиянами бумаг общей стоимостью 8,1 миллиарда рублей. Об этом пишет РБК.

Общая сумма заявок оценивалась более чем в 35 миллиардов рублей. Отмечается, что «в рамках первого этапа более 708 тысяч физических лиц частично реализовали свои ценные бумаги», а вырученные средства поступят на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов не позднее 13 августа.

В «Инвестиционной палате» также допустили проведение дополнительного раунда продаж, указав, что во время сбора заявок на Западе были введены дополнительные антироссийские ограничения, из-за чего «покупателям-нерезидентам требуется дополнительное время для изучения процедуры и оценки рисков».

В рамках разработанной властями РФ процедуры обмена предполагалось, что иностранцы смогут купить у россиян заблокированные зарубежные активы за счет средств, хранящихся на специальных счетах типа «С». Прием заявок, ограниченных суммой 100 тысяч рублей, велся с 25 марта по 8 мая. Евросоюз запретил физическим и юридическим лицам из стран объединения участвовать в процедуре, объяснив решение санкциями против участвующего в ней российского Национального расчетного депозитария (НРД).