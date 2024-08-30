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14:01, 30 августа 2024Экономика

Срок выкупа заблокированных Западом активов россиян продлят

Срок выкупа заблокированных Западом активов россиян продлят до середины октября

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, будет продлен, подтвердил ТАСС заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

«Да, такое решение принято», — сказал журналистам замминистра, уточнив, что речь идет о продлении срока операций до середины октября.

В среду, 29 августа, об этом же со ссылкой на свои источники написал Forbes. В материале указывалось, что «это будет не второй раунд обмена, а выкуп по уже выставленным заявкам», для которых «планируется найти новых покупателей из числа иностранных инвесторов».

Ранее сообщалось, что клиентам большинства крупнейших российских брокеров и управляющих компаний удалось продать в среднем от 20 до 40 процентов предъявленных к выкупу заблокированных активов, а некоторые инвесторы с небольшими портфелями смогли полностью избавиться от замороженных бумаг.

В рамках разработанной властями РФ процедуры обмена предполагалось, что иностранцы смогут купить у россиян заблокированные зарубежные активы за счет средств, хранящихся на специальных счетах типа «С». В целом процедура коснулась предложенных россиянами бумаг стоимостью 8,1 миллиарда рублей при общей сумме заявок, превысившей 35 миллиардов.

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