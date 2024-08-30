Срок выкупа заблокированных Западом активов россиян продлят до середины октября

Выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, будет продлен, подтвердил ТАСС заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

«Да, такое решение принято», — сказал журналистам замминистра, уточнив, что речь идет о продлении срока операций до середины октября.

В среду, 29 августа, об этом же со ссылкой на свои источники написал Forbes. В материале указывалось, что «это будет не второй раунд обмена, а выкуп по уже выставленным заявкам», для которых «планируется найти новых покупателей из числа иностранных инвесторов».

Ранее сообщалось, что клиентам большинства крупнейших российских брокеров и управляющих компаний удалось продать в среднем от 20 до 40 процентов предъявленных к выкупу заблокированных активов, а некоторые инвесторы с небольшими портфелями смогли полностью избавиться от замороженных бумаг.

В рамках разработанной властями РФ процедуры обмена предполагалось, что иностранцы смогут купить у россиян заблокированные зарубежные активы за счет средств, хранящихся на специальных счетах типа «С». В целом процедура коснулась предложенных россиянами бумаг стоимостью 8,1 миллиарда рублей при общей сумме заявок, превысившей 35 миллиардов.