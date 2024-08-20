Названа доля получивших деньги российских участников обмена активами

«Ведомости»: заявки инвесторов из России при обмене активов исполнили на 20-40 %

Клиентам большинства крупнейших российских брокеров и управляющих компаний удалось продать в среднем от 20 до 40 процентов предъявленных к выкупу заблокированных активов. Об этом пишут «Ведомости».

В рамках разработанной властями РФ процедуры обмена предполагалось, что иностранцы смогут купить у россиян заблокированные зарубежные активы за счет средств, хранящихся на специальных счетах типа «С».

По данным издания, некоторые инвесторы с небольшими портфелями смогли полностью избавиться от замороженных бумаг. Так, в «Газпромбанк инвестициях» заявили, что треть заявок клиентов была выкуплена нерезидентами полностью, а в целом 87 процентам подавших их инвесторов достались деньги по итогам расчетов. Брокер Россельхозбанка оценил долю получивших те или иные средства клиентов — участников схемы в 70 процентов, 40 процентов из них продали все предъявленные активы.

Ранее брокер «Инвестиционная палата», организатор обмена заблокированными активами, заявил, что процедура коснулась предложенных россиянами бумаг стоимостью 8,1 миллиарда рублей. Общая сумма заявок оценивалась более чем в 35 миллиардов рублей.