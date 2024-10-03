ЦБ заявил о трудностях с обменом замороженными активами

В ЦБ заявили о недостаточном спросе иностранцев на обмен активами в России

Руководство Центробанка (ЦБ) готово поддержать новый этап обмена замороженными активами, однако в настоящее время не видит достаточного спроса со стороны нерезидентов. Об этой проблеме заявила глава департамента инвестиционных финансовых посредников регулятора Ольга Шишлянникова. Ее слова приводит «Интерфакс».

Отсутствие значительного спроса на обмен заблокированными активами со стороны нерезидентов она связала с «целым рядом причин», не став уточнять, о каких именно причинах идет речь. «Если будет запрос на это, мы, конечно, готовы поддержать это (обмен замороженными активами — прим. «Ленты.ру») и регуляторикой, и необходимыми действиями со своей стороны», — заявила Шишлянникова в ходе выступления на конференции Cbonds.

Президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий обмен заблокированными активами, в ноябре 2023 года. Организатором обмена выступили представители «Инвестиционной палаты». В середине августа эта брокерская компания, являющаяся одной из крупнейшей в РФ, объявила о завершении первого этапа расчетов по выкупу заблокированных ценных бумаг.

Уточнялось, что нерезиденты (более 708 тысяч физлиц) выкупили активы на общую сумму 8,1 миллиарда рублей. При этом стоимость заявленных к обмену бумаг оценивалась в 35,3 миллиарда.

В связи с этим заместитель главы Министерства финансов (Минфина) Иван Чебесков оценил итоги первого этапа обмена заблокированными активами с иностранными инвесторами словами «неплохие, но мы, конечно, ожидали получше». Он, в частности, отметил значительный спад интереса западных инвесторов к этой процедуре во многом из-за влияния финансовых властей Евросоюза (ЕС), которые в конце июля 2024 года запретили инвесторам стран — участниц блока участвовать в предложенной Путиным схеме обмена активами.