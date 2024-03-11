В России назначили дату начала обмена замороженными активами. Когда иностранцы смогут забрать свои средства?

Правкомиссия утвердила условия обмена замороженными активами с 25 марта

У россиян и иностранцев с 25 марта появится возможность обменяться замороженными активами. О назначенной дате сообщает брокерская компания «Инвестиционная палата», ставшая организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг (ИЦБ).

Уже в конце марта начнется прием заявок на обмен заблокированных ИЦБ на замороженные в РФ средства иностранных инвесторов. Он продлится до 8 мая. Заявки от нерезидентов будут собирать с 3 июня по 5 июля. Расчеты по всем сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября.

Максимальная цена активов для одного портфеля составит 100 тысяч рублей

Россиянам разрешено предъявить к выкупу более 3,5 тысячи биржевых объектов. Иностранцы имеют право взять заблокированные активы за счет хранящихся на счетах типа «С» средств.

Лимит сделок ограничен — разрешено оформление только до 100 тысяч рублей на каждого инвестора. При этом в «Инвестиционной палате» пояснили, что такие условия позволят участвовать в обмене активов большему числу граждан.

Как отметил замглавы Минфина России Алексей Моисеев, под механизм обмена подпадают только средства, замороженные в национальном расчетном депозитарии (НРД). Активы, заблокированные на СПб-бирже, эти меры не затрагивают. Российские инвесторы получат не меньше рыночной стоимости активов на момент начала обмена.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Инвестиционная палата» раскрыла этапы сделки

Процесс пройдет при посредничестве брокеров, доверительных управляющих, а также управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) всех инвесторов. Уточняется, что компания как организатор сначала соберет оферты для продажи заблокированных ИЦБ от российских частных инвесторов-резидентов. Затем сформированное число поделят на лоты, идентичные по стоимости и наполнению ИЦБ. Только после этого уже установится единая для всех лотов стартовая ставка.

Затем организатор торгов соберет заявки нерезидентов на покупку сформированных лотов. При этом отмечается, что заявки, в

которых предложенная цена окажется ниже стартовой ставки, будут отклонены.

После отбора заявок нерезидентов компания-организатор торгов определит для всех лотов финальную цену продажи. Утверждается, что стоимость каждой ИЦБ должна быть не ниже той, что определят на закрытии торгов 22 марта 2024 года.

«После этого заключаются сделки: российские частные инвесторы-резиденты получают денежные средства нерезидентов, а нерезиденты — ценные бумаги», — сказано в сообщении.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Указ об обмене замороженных активов подписан в ноябре 2023 года

Президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян и иностранцев 8 ноября 2023 года.

Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что сейчас объем замороженных активов инвесторов в России сравним с тем, что заблокировали недружественные государства. По данным ЦБ, он превышает 280 миллиардов рублей.

Еще весной 2022 года Банк России заблокировал отечественные ценные бумаги на счетах иностранных инвесторов и ограничил продажи российских акций, полученных при конвертации депозитарных расписок.

Центробанк же начал говорить о возможном обмене для взаимной разблокировки в октябре того же года. Позднее, летом 2023-го, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что этот процесс может происходить именно в рамках обмена, а не конфискации или компенсации при помощи этих активов потерь российским инвесторам.