Пять генералов СК и ФСИН назначили на высокие руководящие должности

Пять генералов силовых ведомств назначили на высокие должности в регионах

Пять генералов различных силовых ведомств, в частности — Следственного комитета и ФСИН, назначили на высокие руководящие должности. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на должность начальника главного управления ФСИН по Красноярскому краю назначили генерал-майора внутренней службы Антона Ефаркина.

Кроме того, главой следственного управления СК России по Карачаево-Черкессии на пятилетний срок назначен генерал-майор юстиции Николай Щепкин.

Должность главы следственного управления СК РФ по Карелии поручили генерал-майору юстиции Евгению Швецу. Начальником следственного управления СК России по Курганской области назначили генерал-майора юстиции Богдана Францишко, а главой следственного управления СК РФ по Омской области — генерал-майора юстиции Виталия Батищева.

7 октября сразу восемь российских генералов из различных силовых ведомств лишились постов в один день.

Помимо начальника ГУ МЧС по Московской области Сергея Полетыкина, в отставку ушли, в частности, генерал-майор юстиции Игорь Иванов, глава управления СК по Ставропольскому краю генерал-майор Александр Молчанов и по Бурятии Вячеслав Сухоруков, а также руководитель управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.