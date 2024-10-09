Пытавшийся пронести СВУ в здание УМВД по Смоленской области пострадал при задержании

В Смоленске при задержании пытавшегося взорвать УМВД двое полицейских контужены

На пытавшегося пронести бомбу в здание УВМД в Смоленске возбуждено дело

Начало событий в новости На пытавшегося пронести бомбу в здание УВМД в Смоленске возбуждено дело

В Смоленске при задержании пытавшегося пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) в здание УМВД России по Смоленской области двое полицейских получили контузию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление УФСБ России по региону.

Кроме того, правоохранители сообщают, что при задержании сам злоумышленник тоже пострадал. В настоящее время все трое потерпевших доставлены в лечебные учреждения.

Ранее сообщалось, что пытавшийся пронести СВУ в здание УМВД России в Смоленске — 30-летний мужчина из Тверской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.

