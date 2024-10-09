Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:44, 9 октября 2024Силовые структуры

Пытавшийся пронести СВУ в здание УМВД по Смоленской области пострадал при задержании

В Смоленске при задержании пытавшегося взорвать УМВД двое полицейских контужены
Начало событий в новости На пытавшегося пронести бомбу в здание УВМД в Смоленске возбуждено дело

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Смоленске при задержании пытавшегося пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) в здание УМВД России по Смоленской области двое полицейских получили контузию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление УФСБ России по региону.

Кроме того, правоохранители сообщают, что при задержании сам злоумышленник тоже пострадал. В настоящее время все трое потерпевших доставлены в лечебные учреждения.

Ранее сообщалось, что пытавшийся пронести СВУ в здание УМВД России в Смоленске — 30-летний мужчина из Тверской области. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Продолжение в новости Раскрыты подробности о пытавшемся пронести бомбу в здание УМВД в Смоленске
      Последние новости

      ФСБ сорвала теракт в здании управления МВД. Туда пытались пронести бомбу

      Тарасова поделилась впечатлениями от знакомства с Овечкиным

      Россиянин предстанет перед судом за угон машины и нападение на сотрудника ДПС

      Вучич решил не поздравлять Путина с днем рождения

      В российском регионе вырос уровень заболеваемости одной инфекцией

      В Приморье заметили стаю редких тропических рыб

      Россиян предупредили о подорожании красной икры

      На Украине приостановили бронирование сотрудников компаний

      Карди Би опровергла слухи о новой пластике словами «подумайте своими мозгами»

      Динамику цен на жилье в России спрогнозировали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше