Раскрыты подробности о пытавшемся пронести бомбу в здание УМВД в Смоленске

В Смоленске мужчина пытался пронести СВУ под видом папки с документами

Пытавшийся пронести СВУ в здание УМВД по Смоленской области пострадал при задержании

Начало событий в новости Пытавшийся пронести СВУ в здание УМВД по Смоленской области пострадал при задержании

В Смоленске пытавшийся устроить теракт в здании УМВД России по Смоленской области хотел пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) под видом папки с документами. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, правоохранители раскрыли личность злоумышленника. Им оказался 30-летний Дмитрий Д. из Тверской области. Он подъехал к управлению на своем автомобиле, затем попытался пронести бомбу в здание под видом папки с документами.

Ранее сообщалось, что его поймали. При задержании он пострадал, а также двое сотрудников полиции получили контузии. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.