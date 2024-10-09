Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:01, 9 октября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о пытавшемся пронести бомбу в здание УМВД в Смоленске

В Смоленске мужчина пытался пронести СВУ под видом папки с документами
Начало событий в новости Пытавшийся пронести СВУ в здание УМВД по Смоленской области пострадал при задержании

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Смоленске пытавшийся устроить теракт в здании УМВД России по Смоленской области хотел пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) под видом папки с документами. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, правоохранители раскрыли личность злоумышленника. Им оказался 30-летний Дмитрий Д. из Тверской области. Он подъехал к управлению на своем автомобиле, затем попытался пронести бомбу в здание под видом папки с документами.

Ранее сообщалось, что его поймали. При задержании он пострадал, а также двое сотрудников полиции получили контузии. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сорвала теракт в здании управления МВД. Туда пытались пронести бомбу

      Россиян предупредили о мошенничестве с медицинскими документами

      Тарасова поделилась впечатлениями от знакомства с Овечкиным

      Россиянин предстанет перед судом за угон машины и нападение на сотрудника ДПС

      Вучич решил не поздравлять Путина с днем рождения

      В российском регионе вырос уровень заболеваемости одной инфекцией

      В Приморье заметили стаю редких тропических рыб

      Россиян предупредили о подорожании красной икры

      На Украине приостановили бронирование сотрудников компаний

      Карди Би опровергла слухи о новой пластике словами «подумайте своими мозгами»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше