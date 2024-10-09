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16:32, 9 октября 2024Силовые структуры

На пытавшегося пронести бомбу в здание УВМД в Смоленске возбуждено дело

На пытавшегося пронести СВУ в здание УМВД по Смоленской области завели дело
Начало событий в новости ФСБ сообщила о предотвращенной попытке теракта в управлении МВД в Смоленске

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В отношении пытавшегося пронести самодельное взрывное устройство (СВУ) в здании УМВД России по Смоленской области завели уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России.

По данным правоохранителей, злоумышленник — 30-летний мужчина. При задержании он пострадал. Кроме того, сообщается, что двое полицейских получили контузию.

Ранее сообщалось, что злоумышленник пытался пронести бомбу в здание УМВД России в Смоленске. До этого в СМИ прошла информация о том, что спецслужбы оцепили центр Смоленска из-за подозрительного автомобиля, припаркованного у здания МВД. Машина была накрыта тентом. Под ним оказался автомобиль марки Citroеn. На место были вызваны кинологи и саперы.

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      Анна Габай
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