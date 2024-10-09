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14:58, 9 октября 2024Силовые структуры

Спецслужбы оцепили центр российского города из-за подозрительного автомобиля у здания МВД

В Смоленске в припаркованной у здания МВД иномарке саперы нашли СВУ и взорвали

Кадр: Telegram-канал Mash

В Смоленске спецслужбы оцепили центр города из-за подозрительного автомобиля, припаркованного у здания МВД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, машина была накрыта тентом. Под ним оказался автомобиль марки Citroеn. На место были вызваны кинологи и саперы. Специалисты осмотрели иномарку и в салоне обнаружили, предположительно, самодельное взрывное устройство (СВУ). Затем взорвали его.

По данным Telegram-канал Shot, таким образом местные правоохранители отрабатывали соответствующие учения. Угрозы нет.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в машине начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) Андрея Короткова сработало самодельное взрывное устройство.

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      Анна Габай
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