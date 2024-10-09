Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:24, 9 октября 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о предотвращенной попытке теракта в управлении МВД в Смоленске

ФСБ предотвратила попытку теракта в здании УМВД по Смоленской области
Начало событий в новости Спецслужбы оцепили центр российского города из-за подозрительного автомобиля у здания МВД

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта в здании управления МВД по Смоленской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Задержан 30-летний мужчина, пытавшийся пронести бомбу в здание УМВД. При задержании он пострадал. Также среди пострадавших двое полицейских. Они получили контузию.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее 9 октября сообщалось, что спецслужбы оцепили центр Смоленска из-за подозрительного автомобиля, припаркованного у здания МВД. Машина была накрыта тентом. Под ним оказался автомобиль марки Citroеn. На место были вызваны кинологи и саперы.

Специалисты осмотрели иномарку и в салоне обнаружили, предположительно, самодельное взрывное устройство (СВУ). Затем взорвали его.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Продолжение в новости На пытавшегося пронести бомбу в здание УВМД в Смоленске возбуждено дело
      Последние новости

      ФСБ сообщила о предотвращенной попытке теракта в управлении МВД в Смоленске

      Раскрыты главные уловки крадущих деньги у россиян мошенников

      Минобороны показало кадры освобождения населенного пункта в Курской области

      Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

      Пентагон закупит реактивные дроны-перехватчики

      На пытавшегося пронести бомбу в здание УВМД в Смоленске возбуждено дело

      Появились подробности боя российских десантников с ВСУ за Покровский в Курской области

      Ухудшился прогноз по росту экономики Германии

      Крупный пожар на рынке под Москвой попал на видео

      Мэр Днепра заявил о притеснениях на фоне приближения линии фронта к городу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше