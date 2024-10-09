ФСБ сообщила о предотвращенной попытке теракта в управлении МВД в Смоленске

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта в здании управления МВД по Смоленской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Задержан 30-летний мужчина, пытавшийся пронести бомбу в здание УМВД. При задержании он пострадал. Также среди пострадавших двое полицейских. Они получили контузию.
В отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее 9 октября сообщалось, что спецслужбы оцепили центр Смоленска из-за подозрительного автомобиля, припаркованного у здания МВД. Машина была накрыта тентом. Под ним оказался автомобиль марки Citroеn. На место были вызваны кинологи и саперы.
Специалисты осмотрели иномарку и в салоне обнаружили, предположительно, самодельное взрывное устройство (СВУ). Затем взорвали его.