Раскрыто состояние пострадавших при попытке теракта в Смоленске полицейских

МВД: пострадавшие при попытке теракта в Смоленске полицейские госпитализированы

ФСБ сообщила о предотвращенной попытке теракта в управлении МВД в Смоленске

Начало событий в новости ФСБ сообщила о предотвращенной попытке теракта в управлении МВД в Смоленске

Двое полицейских, пострадавших при попытке теракта в здании управления МВД по Смоленской области, доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Жизнь пострадавших вне опасности, добавили в МВД. Там рассказали, что они обезвредили мужчину, который пытался пронести в полицейское здание самодельное взрывное устройство. Полицейские в это время дежурили на входе и набросились на подрывника.

В МВД отметили, что «полицейские действовали профессионально, в полном соответствии со служебными инструкциями». Они получили контузию.

30-летний задержанный также пострадал. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее 9 октября сообщалось, что спецслужбы оцепили центр Смоленска из-за подозрительного автомобиля, припаркованного у здания МВД. Машина была накрыта тентом. Под ним оказался автомобиль марки Citroеn. На место были вызваны кинологи и саперы.