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18:06, 9 октября 2024Экономика

Разговоры о красной икре сочли признаком хорошей жизни россиян

Данкверт: в России не будет роста производства фальсифицированной икры

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Россияне стали так хорошо жить, что начали говорить об икре. На это обратил внимание глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Его цитирует ТАСС.

Его ведомство не ждет того, что в России вырастет производство фальсифицированной красной икры. По его словам, этот вопрос находится под контролем.

«Стали так хорошо жить, что начали говорить об икре. Да хватает ее. Удивляюсь, какие могут быть проблемы», — сказал Данкверт.

Кроме того, он констатировал, что в РФ снизилось производство имитированной и иной фальсифицированной икры.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил, что красная икра в России к новогодним праздникам плавно подорожает на 15 процентов.

Тем временем в Минсельхозе РФ пообещали изучить вопрос об ограничении экспорта красной икры.

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