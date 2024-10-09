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09:57, 9 октября 2024Наука и техника

Российские войска получили новую партию Су-34

«Ростех»: российские войска получили новую партию самолетов Су-34

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Российские войска получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Очередную партию новых самолетов войскам в рамках государственного оборонного заказа передала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

По словам ее гендиректора Юрия Слюсаря, которые приводит ТАСС, обеспечение армии и флота новыми самолетами является основной задачей компании.

«Ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах Вооруженных сил России», — приводит ТАСС заявление первого вице-премьера России Дениса Мантурова.

В сентябре «Ростех» сообщил, что Воздушно-космические силы России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 от ОАК.

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      Иван Потапов
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