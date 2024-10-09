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21:53, 9 октября 2024Россия

Сестра расправившейся с двумя девочками школьницы опровергла конфликты в семье

Сестра подозреваемой в убийстве школьницы опровергла ссоры матери и сожителя

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сестра школьницы, которая устроила расправу над двумя девочками в Тольятти, опровергла слухи о конфликте в семье. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

«У них не было таких конфликтов и ссор, как многие пишут. Никто никого не избивал. Да, была измена, но это было два года назад, она была одна», — рассказала Диана, старшая сестра 13-летней девочки, которую подозревают в убийстве младших сестер.

Девушка подтвердила, что мама действительно писала заявление о незаконном проникновении в жилье. При этом она исключила ревность сестры к девочкам.

Две девочки с ножевыми ранениями были найдены в квартире на улице Лизы Чайкиной в Тольятти во вторник, 8 октября. По предварительным данным, расправу устроила их сестра. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

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      Марина Совина
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