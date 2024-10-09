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14:57, 9 октября 2024Наука и техника

Microsoft прекратила поддержку двух версий Windows 11

Microsoft завершила поддержку версий 21H2 и 22H2 ОС Windows 11

Фото: Avishek Das / Globallookpress.com

Американская корпорация Microsoft признала две версии Windows 11 устаревшими. На это обратило внимание издание Neowin.

В компании заявили, что завершают поддержку 21H2 и 22H2 и больше не будет выпускать для них обновления и патчи безопасности. В Microsoft призвали пользователей обновиться до актуальной версии 24H2.

Журналисты Neowin объяснили, что каждая версия Windows имеет два жизненных цикла — 24-месячный для выпусков Home и Pro и 36-месячный для выпусков Enterprise и Education. Для обычных потребителей поддержка Windows 11 21H2 прекратилась в октябре 2023 года, однако корпоративные пользователи получали обновления до октября 2024-го.

Авторы отметили, что пользователи могут обновить свой ПК до корпоративной версии 22H2 и еще год получать обновления. Переход на 23H2 гарантирует два года обновлений, 24H2 — три года обновлений.

Также в материале говорится, что в интересах Microsoft обновить устройство потребителя задолго до того, как оно перестанет получать апдейты. Поэтому все чаще компания начинает принудительно обновлять компьютеры пользователей до актуальных версий — «нравится им это или нет».

В начале октября корпорация Microsoft выпустила обновление Windows 11 24H2. Журналисты ArsTechnica назвали апдейт крупнейшим обновлением ОС за последние два года.

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      Андрей Ставицкий
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