Microsoft прекратила поддержку двух версий Windows 11

Американская корпорация Microsoft признала две версии Windows 11 устаревшими. На это обратило внимание издание Neowin.
В компании заявили, что завершают поддержку 21H2 и 22H2 и больше не будет выпускать для них обновления и патчи безопасности. В Microsoft призвали пользователей обновиться до актуальной версии 24H2.
Журналисты Neowin объяснили, что каждая версия Windows имеет два жизненных цикла — 24-месячный для выпусков Home и Pro и 36-месячный для выпусков Enterprise и Education. Для обычных потребителей поддержка Windows 11 21H2 прекратилась в октябре 2023 года, однако корпоративные пользователи получали обновления до октября 2024-го.
Авторы отметили, что пользователи могут обновить свой ПК до корпоративной версии 22H2 и еще год получать обновления. Переход на 23H2 гарантирует два года обновлений, 24H2 — три года обновлений.
Также в материале говорится, что в интересах Microsoft обновить устройство потребителя задолго до того, как оно перестанет получать апдейты. Поэтому все чаще компания начинает принудительно обновлять компьютеры пользователей до актуальных версий — «нравится им это или нет».
В начале октября корпорация Microsoft выпустила обновление Windows 11 24H2. Журналисты ArsTechnica назвали апдейт крупнейшим обновлением ОС за последние два года.