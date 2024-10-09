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16:57, 9 октября 2024Мир

В МИД оценили новый режим санкций ЕС против России

Захарова: новый режим санкций ЕС против России нелегитимен

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Новый режим санкций Европейского союза (ЕС) против России за «дестабилизирующие» действия нелегитимен с точки зрения международного права и говорит о несамостоятельности Брюсселя. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Написанная формулировка могла быть любой, мы видим, что им повода уже особо и не требуется для введения санкций», — дала свою оценку дипломат, отметив, что Евросоюз действует под управлением США.

Совет ЕС утвердил новый санкционный режим 8 октября. Ужесточение ограничительных мер коснется физических и юридических лиц, «подрывающих основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность», а также представляющих угрозу для мирового сообщества в целом.

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      Виктория Кондратьева
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