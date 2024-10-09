Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:09, 9 октября 2024Россия

В Москве прошла церемония прощания с кардиохирургом Акчуриным

В Москве простились с кардиохирургом Акчуриным, который оперировал Ельцина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве простились с советским и российским кардиохирургом, академиком Ренатом Акчуриным. Церемония прошла в Институте клинической кардиологии, сообщает ТАСС, на ней присутствовали близкие, друзья и коллеги специалиста.

На церемонии присутствовал и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что разработки Акчурина остаются востребованными в настоящее время, в том числе при оказании помощи бойцам на передовых позициях. Министр назвал кардиохирурга человеком, который «фактически ни минуты не мог без инноваций, всегда продвигал знания, опыт в практическую медицину».

6 октября Минздрав сообщил о смерти Акчурина. Ему было 78 лет.

В ноябре 1996 года Акчурин провел первому президенту России Борису Ельцину операцию на сердце. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что кардиохирург был специалистом мировой величины, спасшим многих людей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сорвала теракт в здании управления МВД. Туда пытались пронести бомбу

      Директор российской школы объяснилась за потрогавшего ученицу за ягодицы педагога

      Зеленский рассказал о работе над «формулой мира» для завершения конфликта на Украине

      Москвичам предложили укрыться от людей в «капсулах спокойствия» за 700 тысяч рублей

      Западные СМИ назвали российского актера новым Тимоти Шаламе

      Раскрыт топ направлений для путешествий россиян осенью

      Надвигающийся на США разрушительный ураган сняли из космоса

      Суд приговорил оправдавшего теракт в 2011 году в Осло россиянина к штрафу

      Стало известно о сохранении оскорблявшим христиан чеченцем должности завуча в школе

      Захарова поблагодарила Бога за пранкеров Вована и Лексуса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше