В Москве прошла церемония прощания с кардиохирургом Акчуриным

В Москве простились с кардиохирургом Акчуриным, который оперировал Ельцина

В Москве простились с советским и российским кардиохирургом, академиком Ренатом Акчуриным. Церемония прошла в Институте клинической кардиологии, сообщает ТАСС, на ней присутствовали близкие, друзья и коллеги специалиста.

На церемонии присутствовал и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что разработки Акчурина остаются востребованными в настоящее время, в том числе при оказании помощи бойцам на передовых позициях. Министр назвал кардиохирурга человеком, который «фактически ни минуты не мог без инноваций, всегда продвигал знания, опыт в практическую медицину».

6 октября Минздрав сообщил о смерти Акчурина. Ему было 78 лет.

В ноябре 1996 года Акчурин провел первому президенту России Борису Ельцину операцию на сердце. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что кардиохирург был специалистом мировой величины, спасшим многих людей.