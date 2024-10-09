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НХЛ — регулярный чемпионат
10:41, 9 октября 2024Спорт

В НХЛ дебютировала первая женщина-тренер

Джессика Кэмпбелл из «Сиэтл Кракен» стала первой женщиной-тренером в НХЛ

Фото: Jason Redmond / AP

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) появилась первая женщина-тренер. Об этом сообщается на сайте лиги.

32-летняя Джессика Кэмпбелл дебютировала в матче регулярного чемпионата в ночь на 9 октября. Она находилась на площадке с «Сиэтл Кракен» в качестве ассистентки главного тренера Дэна Байлсмы. Команда проиграла «Сент-Луис Блюс» со счетом 2:3.

«Люди увидели, что на скамейке запасных может быть женщина-тренер, это действительно особенно для меня. Осознание того, что я являюсь частью чего-то гораздо большего, чем я сама, подпитывает меня и заставляет идти вперед», — заявила она.

Кэмпбелл вошла в тренерский штаб «Сиэтла» в июле 2024 года. Ранее она работала два сезона в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в качестве помощника главного тренера «Коачелла Вэлли Файрбердс».

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      Дарья Коршунова
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