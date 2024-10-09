В России начались продажи Lada Vesta с отечественными системами

«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с российской системой ESC

Российский концерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Vesta с локализованными системами. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

В обновленную комплектацию вошли отечественная система курсовой устойчивости (ESC, входит в базовую версию автомобиля), боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, передние датчики парковки, система контроля слепых зон и светодиодные противотуманные фонари. Также автомобили оснастят электрической системой складывания зеркал, датчиками дождя и света и электростеклоподъемниками с режимом AUTO.

Как отмечают представители автоконцерна, вышеперечисленные опции в различных наполнениях будут стоить от 11 до 74 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Вице-президент по продажам и маркетингу отечественного концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин заявил, что тестовая сборка автомобилей Lada Iskra должна начаться в России до конца 2024 года. В настоящее время подготовка к производству новой модели идет по плану. Сейчас идут работы по настройке конвейера, с которого будут выходить эти автомобили.

Серийное производство флагманского бизнес-седана Lada Aura начнется в ближайшие дни. Новые автомобили бизнес-класса начнут сходить с конвейерной площадки в Тольятти, пояснил президент компании Максим Соколов. В концерне ранее заявляли, что стоимость базовой версии новой модели Lada составит 2,6-2,8 миллиона рублей.