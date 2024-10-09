Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:34, 9 октября 2024Экономика

В России начались продажи Lada Vesta с отечественными системами

«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с российской системой ESC

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский концерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Vesta с локализованными системами. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

В обновленную комплектацию вошли отечественная система курсовой устойчивости (ESC, входит в базовую версию автомобиля), боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, передние датчики парковки, система контроля слепых зон и светодиодные противотуманные фонари. Также автомобили оснастят электрической системой складывания зеркал, датчиками дождя и света и электростеклоподъемниками с режимом AUTO.

Как отмечают представители автоконцерна, вышеперечисленные опции в различных наполнениях будут стоить от 11 до 74 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Вице-президент по продажам и маркетингу отечественного концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин заявил, что тестовая сборка автомобилей Lada Iskra должна начаться в России до конца 2024 года. В настоящее время подготовка к производству новой модели идет по плану. Сейчас идут работы по настройке конвейера, с которого будут выходить эти автомобили.

Серийное производство флагманского бизнес-седана Lada Aura начнется в ближайшие дни. Новые автомобили бизнес-класса начнут сходить с конвейерной площадки в Тольятти, пояснил президент компании Максим Соколов. В концерне ранее заявляли, что стоимость базовой версии новой модели Lada составит 2,6-2,8 миллиона рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о предотвращенной попытке теракта в управлении МВД в Смоленске

      Онколог оценил влияние долгого сна по выходным на здоровье

      Стал известен годовой заработок лидера российской секты

      Россиянам назвали способы выбить скидку при покупке жилья

      Власти Феодосии сообщили о привлечении пожарных расчетов со всей России для ликвидации ЧС

      Внешность 70-летнего Джеки Чана на новом фото удивила фанатов

      Надвигающийся на США ураган станет самым разрушительным в истории

      Захарова объяснила важность культурного суверенитета России перед Западом

      Россияне стали больше интересоваться поездками на одном поезде

      Россия назвала отпиской ответ УВКПЧ по нарушению свободы вероисповедания на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше