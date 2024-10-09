В России разработали неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе вертолетного типа

12-го НИИ МО РФ разработали неуязвимый для РЭБ дрон-камикадзе вертолетного типа

12-м Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России разработал дрон-камикадзе вертолетного типа, который неуязвим перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Его назначение — поражение живой силы и опорных пунктов с помощью боеприпасов ВОГ-17, сказано в документе, с которым ознакомились ТАСС.

Внешне дрон напоминает цилиндр, он построен по соосной схеме с двумя несущими винтами с автоматами перекоса, что позволяет улучшить маневренность. Боеприпас вставляется в корпус снизу.

«Это новое устройство, позволяющее с помощью малогабаритного БПЛА, не управляемого оператором, а движущимся автономно по заданным координатам цели, доставлять малокалиберные боеприпасы до места назначения в условиях выполнения боевой задачи», — заявлено в патенте.

В систему управления встроен микропроцессор, средства лазерного сканирования местности и USB-накопитель с данными о структуре рельефа местности и цели. Когда аппарат достигнет заданных координат, его датчики просканируют местность и, если обнаружат цель, запустят команду сброса беспилоттника вместе со снарядом.

Ранее в Минобороны рассказали о результативности расчетов ЗУ-23 на тягачах МТ-ЛБ с «рогаткой». С их помощью военным удалось уничтожить более 300 дронов противника в Запорожской области.