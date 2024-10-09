Варламов побывал в известном городе США и рассказал о низком уровне безопасности

Варламов: уровень безопасности в Сан-Франциско оценивается в 1 из 100 баллов

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в Сан-Франциско и заявил о низком уровне безопасности в этом известном городе США. Видео поездки доступно на YouTube.

«Неудивительно, что люди отсюда уезжают, одна из причин — это уровень безопасности», — высказался о Сан-Франциско Варламов. Сервис оценки преступности и безопасности Security Gauge дал городу один балл из 100, рассказал блогер. «100 баллов по их шкале — это абсолютная безопасность, а один — это Сан-Франциско», — пояснил он.

Блогер отметил, что основная доля преступлений в городе приходится на воровство, грабежи, угоны и другие способы присвоения чужого имущества. «В Сан-Франциско на каждую тысячу населения совершается 60 таких преступлений, то есть ваш шанс стать жертвой имущественного преступления один к 17, в случае с угонами Сан-Франциско — абсолютный чемпион в США», — объяснил Варламов. Помимо этого, минусом города он назвал большое количество бездомных людей.

Ранее Варламов рассказал о недостатке другого известного города в США. Блогер заявил, что в ресторанах Нью-Йорка очень высокие цены.