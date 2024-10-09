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10:05, 9 октября 2024Мир

Влияние украинского конфликта на лидерство США оценили

Глава партии Vatan Перинчек: конфликт на Украине приведет к краху Запада

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Конфликт на Украине приведет к краху США, однако западные политики делают все, чтобы не допустить его окончания. Об этом заявил глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, передает РИА Новости.

«Ведь США буквально тонут в долгах. [Кандидат на пост президента США Дональд] Трамп понимает, что надо сначала решать ситуацию внутри страны. Ведь ситуация ведет к краху США и американской экономики», — рассказал политик.

Перинчек добавил, что правящие элиты Запада взяли курс на милитаризацию экономики и общества. Однако он подчеркнул, что многие люди выступают против этой политики и сторонники продолжения конфликта на Украине проигрывают выборы.

Ранее Перинчек призвал мир отказаться от санкций против России, так как они не имеют законных оснований. Он подчеркнул, что санкции, которые не имеют под собой юрисдикции ООН, не должны соблюдаться ни одним государством мира из-за их незаконности. По его словам, от антироссийских санкции больше страдают страны, поддавшиеся давлению Запада.

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