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10:42, 9 октября 2024Ценности

Возлюбленная Тимати показала рельефную фигуру в спортзале

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова показала фигуру в спортивном топе

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала рельефную фигуру в спортзале. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица разместила снимок, на котором предстала напротив зеркала, сидя на коврике для йоги. Звезда надела черные леггинсы и укороченный топ на широких бретелях. Помимо этого, знаменитость дополнила образ перчатками без пальцев и собрала волосы назад.

Ранее в октябре возлюбленная Тимати показала лицо без косметики. Избранница исполнителя разместила видео, на которых предстала в белом банном халате и без макияжа. При этом она продемонстрировала натуральную внешность без дефектов.

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      Карина Черных
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