Захарова поблагодарила Бога за пранкеров Вована и Лексуса

Захарова: благодаря Вовану и Лексусу Россия узнала, о чем думают западные элиты

Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила работу пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Ее слова приводит «Абзац».

«Слава Богу, есть такие люди, как Вован и Лексус», — заявила она.

По словам Захаровой, благодаря работе пранкеров Россия узнала, о чем думают западные элиты. По ее мнению, высказывания участников мирового политического процесса находятся «за гранью морали».

В июле Вовану и Лексусу вручили государственные награды в Кремле. Также сообщалось, что орден Мужества и медаль Минобороны России «За укрепление боевого содружества» получил писатель Захар Прилепин.

До этого пранкеры прокомментировали информацию об их связи со спецслужбами. Вован и Лексус назвали это конспирологической теорией.