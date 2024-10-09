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17:29, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Захарова поблагодарила Бога за пранкеров Вована и Лексуса

Захарова: благодаря Вовану и Лексусу Россия узнала, о чем думают западные элиты

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила работу пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Ее слова приводит «Абзац».

«Слава Богу, есть такие люди, как Вован и Лексус», — заявила она.

По словам Захаровой, благодаря работе пранкеров Россия узнала, о чем думают западные элиты. По ее мнению, высказывания участников мирового политического процесса находятся «за гранью морали».

В июле Вовану и Лексусу вручили государственные награды в Кремле. Также сообщалось, что орден Мужества и медаль Минобороны России «За укрепление боевого содружества» получил писатель Захар Прилепин.

До этого пранкеры прокомментировали информацию об их связи со спецслужбами. Вован и Лексус назвали это конспирологической теорией.

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