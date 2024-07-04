Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле

Пранкерам Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле

Российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) вручили госнаграды в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу писателя и общественного деятеля Захара Прилепина.

Церемония награждения состоялась в Кремле в минувшую среду, 3 июля. Также наград был удостоен Прилепин — ему вручили орден Мужества и медаль Минобороны России «За укрепление боевого содружества».

Ранее пранкеры отреагировали на популярную теорию об их связи со спецслужбами. В частности, Вован назвал эту информацию старой конспирологической версией.

Вован и Лексус разыгрывают по телефону политиков, деятелей культуры и других известных личностей. Они беседовали с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, писателем Стивеном Кингом и многими другими людьми.