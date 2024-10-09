Зеленский посетит саммит «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Хорватию для участия в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Дубровнике. Об этом сообщает хорватское издание Index.

Как сообщается, Зеленский стал соорганизатором мероприятия совместно с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, при этом президент Хорватии Зоран Миланович не был приглашен на саммит. Издание подчеркивает, что власти страны приняли максимальные меры безопасности во время визита украинского президента.

Саммит в Дубровнике стал третьим по счету в подобном формате, предыдущее аналогичное мероприятие прошло в столице Албании Тиране в феврале 2024 года. Целью встречи является выражение Украине поддержки стран Юго-Восточной Европы.

Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник подтвердило перенос саммита контактной группы по помощи Киеву на военной базе Рамштайн. Как сообщается, встреча глав Украины и стран НАТО в формате «Рамштайн» перенесена на неопределенный срок.