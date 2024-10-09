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11:28, 9 октября 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили перенос встречи в формате «Рамштайн»

«РБК-Украина»: назначенная на 12 октября встреча в формате «Рамштайн» перенесена

Фото: Heiko Becker / Reuters

Назначенный на 12 октября саммит контактной группы по помощи Киеву на военной базе Рамштайн перенесен. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

«РБК-Украина» прокомментировало сообщения о переносе встречи глав Украины и стран НАТО в формате «Рамштайн» на неопределенный срок со ссылкой на источники в штаб-квартире НАТО. «Информированный собеседник РБК-Украина подтвердил эту информацию», — говорится в сообщении.

8 октября немецкое издание Die Zeit сообщило, что из-за урагана «Милтон» может сорваться встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского на базе Рамштайн. Как пишет газета, в Белом доме уклонились от ответа на вопрос о возможной отмене встречи.

Позднее Байден отложил поездку в Германию и Анголу, являющуюся одной из последних на его президентском посту. Байден продолжит координировать действия по преодолению последствий урагана «Хелен», затронувшего юго-восток США.

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      Юрий Леонов
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