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04:10, 10 октября 2024Мир

Байден рассказал о «неамериканском» поступке Трампа

Байден: Трамп поступил не как американец, передав аппараты для теста на COVID

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден утверждает, что бывший лидер страны Дональд Трамп поступил так, как не следует американцу, когда во время пандемии он передал России аппараты для тестирования на новый коронавирус. Об этом пишет ТАСС.

Американский лидер в ходе выступления в Белом доме заявил, что, во время пандемии COVID-19 Трамп якобы тайно отправил аппараты президенту России Владимиру Путину. «Кстати, это не по-американски», — отметил Байден.

Он также раскритиковал Трампа за то, что тот якобы распространяет заведомо ложные сведения, касающиеся находящегося в районе побережья американского штата Флорида урагана «Милтон», заявив, что «это не по-американски».

Ранее телеканал CNN опубликовал выдержки из книги американского журналиста Боба Вудворта. В частности, в ней говорится о личных контактах американского политика с Путиным. Так, Боб Вудворд утверждает, что в разгар пандемии коронавируса в 2020 году Трамп отправил Путину оборудование для тестирования на коронавирус в личных целях.

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      Марина Совина
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