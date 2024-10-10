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15:17, 10 октября 2024Ценности

Дочь Брук Шилдс высмеяла съеденные собакой дорогие туфли

Фото: @brookeshields

Дочь американской актрисы Брук Шилдс Роуэн Фрэнсис Хенчи высмеяла съеденные собакой ее дорогие туфли. Соответствующий комментарий приводит издание People.

На церемонии вручения премии «Женщина года» журнала Glamour родственницы рассказали о недавном инциденте, связанном с их собакой. По их словам, четыре дня назад питомец полностью сгрыз одну из туфель знаменитости. «Это были действительно хорошие туфли. Они были из коллекции Celine», — посетовала Шилдс.

В свою очередь, Хенчи с иронией заявила: «У нее хороший вкус». «Кажется, она ест только вкусную еду», — добавила ее мать.

Ранее сообщалось, что популярная американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель прошла по улице с животными, которые были одеты в цвет ее люксовой сумки за сотни тысяч рублей.

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      Мария Винар
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