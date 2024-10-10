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14:55, 10 октября 2024Экономика

Экспортеры пожаловались на непредсказуемость иностранных банков

Bloomberg: у российских экспортеров все больше проблем из-за нехватки валюты

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

У российских экспортеров все больше проблем с ликвидностью на фоне задержек в получении платежей от иностранных банков, которые опасаются попасть под санкции США. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Оно сослалось на источники в пяти крупнейших российских сырьевых компаниях, где признают, что планировать ежедневные расходы становится все сложнее из-за непредсказуемых денежных потоков. Управление платежами стало трудоемким и ручным процессом. Им приходится ежедневно звонить в международные банки и убеждать их, что та или иная транзакция не нарушает санкционного режима.

По словам инвестиционного директора Astra Asset Management Дмитрия Полевого, проблемы с платежами уже давно влияют на экономику через рост транзакционных издержек и усилившуюся волатильность рубля. Это, в свою очередь, сказывается на инфляционных ожиданиях и самой инфляции.

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В такой ситуации некоторые российские компании перешли на расчеты в юанях через банки соседних стран. Например, Казахстана. Другие обратились к криптовалюте или даже к бартерным соглашениям. В результате в сентябре крупнейшие российские экспортеры сократили продажи валюты в России на 30 процентов. Это привело к дефициту ликвидности в иностранной валюте, в том числе в юане, который Центробанк рассматривает как основную «дружественную» валюту, в отличие от «токсичных» доллара и евро.

Как заметил экономист Александр Исаков, наблюдается болезненный период корректировки, но если ничего больше не произойдет, ситуация не должна сильно ухудшиться.

«В 2023 году мы наблюдали задержки платежей для нефтяных компаний, но это было решено», — напомнил он.

По мнению экономиста Renaissance Capital Олега Кузьмина, трудности с платежами могут повлиять на инвестиционную активность в России. В 2023 году она выросла на девять процентов. В 2024 году ожидается ее пятипроцентный рост. Однако есть вероятность, что в 2025 году темпы роста инвестиций замедлятся до 1,5 процента.

Ранее сообщалось, что Анкара пока не смогла устранить трудности в платежных переводах с Россией. Турецкие банки остерегаются возможных проблем и не хотят рисковать.

Есть прогнозы, что из-за проблем с банковскими переводами создался риск остановки торговли между Турцией и Россией.

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