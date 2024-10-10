Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:06, 10 октября 2024Культура

ФНС закрыла бизнес рэпера Сереги в России

Российскую компанию рэпера Сереги «ЛБВМС» ликвидировали из-за долгов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Компания «ЛБВМС», принадлежащая артисту Сергею Пархоменко (сценический псевдоним — рэпер Серега), будет ликвидирована по решению Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, ранее российскую фирму рэпера, занимающуюся изготовлением и продажей готовых наборов еды, пытались ликвидировать из-за неправильного адреса, указанного при регистрации. Также компания Сереги не платила обязательные пенсионные взносы. Теперь «ЛБВМС» полностью ликвидируют.

Ранее стало известно, что автор хита «Черный бумер» проиграл суд Социальному фонду России из-за долга в 500 рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и депутатам. Он заявил, что на него готовили покушение. Что об этом известно?

      Российские врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат

      Россиянин развел в квартире свору собак и год их не выгуливал

      МИД России заявил о неизменности оценки роли США в конфликте на Украине

      По факту случайного выстрела российского школьника в одноклассницу возбудили дело

      Известный актер назвал главное преимущество Москвы перед городами Европы

      Мужчина ударил россиянку палкой в поезде в Индии и украл у нее телефон

      Российская школьница заболела рожей из-за новых кроссовок

      «Погиб наш дорогой брат Киллер». Командир «Ахмата» сообщил о смерти на СВО лучшего из известных ему штурмовиков

      Наряд 45-летней Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети со словами «больно смотреть»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше