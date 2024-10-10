ФНС закрыла бизнес рэпера Сереги в России

Российскую компанию рэпера Сереги «ЛБВМС» ликвидировали из-за долгов

Компания «ЛБВМС», принадлежащая артисту Сергею Пархоменко (сценический псевдоним — рэпер Серега), будет ликвидирована по решению Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, ранее российскую фирму рэпера, занимающуюся изготовлением и продажей готовых наборов еды, пытались ликвидировать из-за неправильного адреса, указанного при регистрации. Также компания Сереги не платила обязательные пенсионные взносы. Теперь «ЛБВМС» полностью ликвидируют.

Ранее стало известно, что автор хита «Черный бумер» проиграл суд Социальному фонду России из-за долга в 500 рублей.