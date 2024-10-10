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18:03, 10 октября 2024Силовые структуры

Генпрокурор России заявила о низкой раскрываемости киберпреступлений

Генпрокурор Краснов: раскрываемость IT-преступлений в России остается низкой

Фото: Josue Valencia / Unsplash

Раскрываемость киберпреступлений в России остается на низком уровне. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в рамках координационного совещания, передает «Ленте.ру» пресс-служба ведомства.

По словам Краснова, за последние годы процент раскрываемости IT-преступлений составлял не более 27 процентов, однако в текущем году этот показатель упал до 25,9 процента. Более того, ситуация усугубляется нарушениями, безынициативностью, а также недостаточной эффективностью деятельности органов расследования и оперативных служб.

При этом, как уточнил генпрокурор России, электронный документооборот силовиков с организациями финансового рынка развит недостаточно. Это, в свою очередь, приводит к увеличению сроков получения оперативно-значимой информации.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила об увеличении числа киберпреступлений против половой свободы и неприкосновенности детей. Уточняется, что в отношении детей за 2023 и 2024 годы было совершено более одной тысячи преступлений с использованием цифровых технологий.

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      Олеся Мицкевич
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