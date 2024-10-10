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16:12, 10 октября 2024Интернет и СМИ

Хакеры атаковали сайты крупнейших российских СМИ

Службы безопасности отразили массированную атаку на РИА Новости и Sputnik

Фото: Imagebroker / Globallookpress.com

Службы безопасности медиагруппы «России Сегодня» отразили массированную атаку хакеров на сайты крупнейших российских СМИ — РИА Новости и Sputnik. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на технические службы медиагруппы.

«Службы безопасности и IT медиагруппы "Россия сегодня" отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число ботов превысило один миллион адресов, на пике специалисты заблокировали 720 тысяч адресов, отработка систем защиты произошла быстро, атака была купирована. Технические службы уточнили, что атака шла в основном с адресов в азиатских странах и из Латинской Америки.

Накануне Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы. Как подчеркнули в ведомстве, атаки не достигли целей, всплески трафика поступали из зарубежных сетей.

7 октября стало известно, что ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. В медиахолдинге сообщили, что возникли проблемы с онлайн-вещанием, в работе внутренних сервисов, а также наблюдался сбой в работе интернета и телефонии в компании. Предполагалось, что злоумышленники стерли все данные с серверов.

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      Олег Давыдов
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