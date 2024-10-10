Нападающий Холанд побил державшийся 92 года рекорд сборной Норвегии по голам

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил державшийся 92 года рекорд сборной Норвегии. Об этом сообщается на сайте Норвежской футбольной ассоциации.

24-летний форвард оформил дубль во встрече третьего тура группового этапа Лиги наций против команды Словении (3:0). Всего на его счету стало 34 забитых мяча в 36 матчах. Он стал самым результативным игроком национальной сборной за всю историю.

Предыдущий рекорд принадлежал Йоргену Юве и держался с 1934 года. Он забил 33 мяча в 45 играх.

Холанд выступает за норвежскую сборную с 2019 года. Вместе с национальной командой ему не удалось завоевать ни одного титула.