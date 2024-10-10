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00:04, 11 октября 2024Спорт

Холанд побил державшийся 92 года рекорд сборной Норвегии

Нападающий Холанд побил державшийся 92 года рекорд сборной Норвегии по голам
Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд. Фото: Terje Pedersen / NTB via REUTERS

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил державшийся 92 года рекорд сборной Норвегии. Об этом сообщается на сайте Норвежской футбольной ассоциации.

24-летний форвард оформил дубль во встрече третьего тура группового этапа Лиги наций против команды Словении (3:0). Всего на его счету стало 34 забитых мяча в 36 матчах. Он стал самым результативным игроком национальной сборной за всю историю.

Предыдущий рекорд принадлежал Йоргену Юве и держался с 1934 года. Он забил 33 мяча в 45 играх.

Холанд выступает за норвежскую сборную с 2019 года. Вместе с национальной командой ему не удалось завоевать ни одного титула.

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      Дарья Коршунова
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