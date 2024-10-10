Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил державшийся 92 года рекорд сборной Норвегии. Об этом сообщается на сайте Норвежской футбольной ассоциации.
24-летний форвард оформил дубль во встрече третьего тура группового этапа Лиги наций против команды Словении (3:0). Всего на его счету стало 34 забитых мяча в 36 матчах. Он стал самым результативным игроком национальной сборной за всю историю.
Предыдущий рекорд принадлежал Йоргену Юве и держался с 1934 года. Он забил 33 мяча в 45 играх.
Холанд выступает за норвежскую сборную с 2019 года. Вместе с национальной командой ему не удалось завоевать ни одного титула.